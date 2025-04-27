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С 28 апреля на Дону будет пропадать теле- и радиосигнал

Перебои вещания затронут донскую столицу.

В последние дни апреля в Ростовской области будут наблюдаться перебои в работе теле- и радиовещания. Об этом предупредили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Так, в понедельник, 28 апреля, с 11 часов утра до 17 часов эфирное вещание прервётся в Белой Калитве и Шахтах.

На следующий день, 29 апреля, с 11 часов утра до 17 часов вечера временно пропадут сигналы телевидения и радио в Новостепановском Чертковского района, Мечетинской Зерноградского района и Селивановской Милютинского района.

Также перебои вещания затронут Ростов. Так, 28 и 29 апреля с 8 часов утра до 17 часов вечера, а также 30 апреля с 8 часов утра до 16 часов вечера город может остаться без теле- и радиовещания.

В РТРС заверили, что временные неудобства необходимы для поддержания стабильности вещания и своевременного обновления технической базы.