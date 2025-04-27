Волгоградцам назвали продукты, провоцирующие головную боль

По данным исследований, более 50% взрослого населения мира испытывают эпизодические или хронические головные боли. Однако не многие осознают, что некоторые продукты могут провоцировать или усугублять это состояние. Рустем Садыков подчеркивает, что головная боль не всегда связана с неврологическими проблемами — она может быть сигналом о метаболических или сосудистых нарушениях, связанных с рационом.
Врач выделил продукты, способные влиять на тонус сосудов, уровень сахара в крови и работу нейромедиаторов, как основные триггеры головной боли.
К ним относят различные сладости и шоколад, так как быстрые углеводы вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может привести к гипогликемии, проявляющейся головной болью.
К таким продуктам относят и колбасы, копчености. Нитраты и нитриты, содержащиеся в них, могут вызывать расширение сосудов и пульсирующую головную боль.
Сыры с длительным сроком выдержки, например рокфор и пармезан, содержат тирамин, который может спровоцировать сосудистый спазм.
В алкоголе, особенно в красном вине, есть гистамин и сульфиты, которые могут вызывать воспалительные реакции, затрагивающие сосуды головного мозга.
Ну и конечно же, продукты с глутаматом натрия, которые могут вызывать «синдром китайского ресторана», проявляющийся головной болью и покраснением лица.
Кстати, хотя кофе в малых дозах может облегчить головную боль, его избыток или резкий отказ от него могут привести к обратному эффекту.
Чтобы избежать головной боли, вызванной пищей, врач рекомендует вести дневник питания для отслеживания индивидуальных реакций организма. Это особенно важно для тех, кто страдает мигренями или хроническими головными болями.
Иногда, отмечает Рустем Садыков, достаточно исключить всего 1−2 продукта, чтобы избавиться от головной боли, которая мучила человека ежедневно. Питание — это не только вопрос фигуры, но и ключевой фактор, влияющий на здоровье в целом.