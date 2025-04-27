Волгоградцам назвали продукты, провоцирующие головную боль

По данным исследований, более 50% взрослого населения мира испытывают эпизодические или хронические головные боли. Однако не многие осознают, что некоторые продукты могут провоцировать или усугублять это состояние. Рустем Садыков подчеркивает, что головная боль не всегда связана с неврологическими проблемами — она может быть сигналом о метаболических или сосудистых нарушениях, связанных с рационом.