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В Ростовской области возможны перебои в трансляции телерадиосигнала

В донской столице из-за профилактических работ может временно пропадать телерадиосигнал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 28 апреля по 4 мая возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В понедельник, вторник и среду сигнал может пропадать в Ростове, Шахтах, Белой Калитве, а также в Зерноградском, Чертковском и Милютинском районах.

— В эти дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили в РТРС.

Работы планируется проводить в промежутке с 8 до 19 часов. Кроме того, из-за погодных условий их могут перенести на другое время или отменить.