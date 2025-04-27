В Ростовской области возможны перебои в трансляции телерадиосигнала

В Ростовской области с 28 апреля по 4 мая возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
В понедельник, вторник и среду сигнал может пропадать в Ростове, Шахтах, Белой Калитве, а также в Зерноградском, Чертковском и Милютинском районах.
— В эти дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили в РТРС.
Работы планируется проводить в промежутке с 8 до 19 часов. Кроме того, из-за погодных условий их могут перенести на другое время или отменить.