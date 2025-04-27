Жители Владивостока обратились к президенту и председателю Следкома России. В своем видеообращении они просят помочь сохранить лес в их районе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Дальневосточные ведомости».
Новое видео записали жители Змеинки. Они обратились к президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помочь сохранить лес в их районе.
Со слов местных жителей, лес на Змеинке — это «лёгкие Владивостока, дом для животных и место силы для многих людей, который страдает от вырубки и застройщиков». Авторы видео говорят, что в защиту видео собрано уже около тысячи подписей.
Напомним, мэрия Владивостока добивается сохранения лесной территории в районе Змеинки. Ранее там планировалось строительство. Администрация занимается расторжением договора со строительной компанией «Эко плюс».