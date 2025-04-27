В Иркутской области 26 туроператоров получили право на безвизовые туры в Китай

Минэкономразвития России утвердило список туроператоров, которые смогут организовывать безвизовые групповые поездки в Китай в 2025—2026 годах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, среди них — 26 компаний из Иркутской области, что ставит регион в топ-5 по стране по количеству уполномоченных организаций.
— Это отражает востребованность поездок у жителей обеих стран. Уверена, упрощение процедуры посещения Китая позитивно скажется на росте туристического потока, — подчеркнула руководитель агентства по туризму Евгения Найденова.
С 1 мая 2025 года для посещения Китая туристам достаточно будет иметь действующий загранпаспорт и заполнить миграционную карту по прибытии. Аналогичные условия будут действовать и для китайских граждан, посещающих Россию. Нововведения открывают перспективы для развития туристического сотрудничества между Иркутской областью и Китаем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вдоль Байкальского тракта убрали валежник и дорожный мусор.