В Иркутской области 26 туроператоров получили право на безвизовые туры в Китай

С 1 мая 2025 года для посещения Китая туристам достаточно будет иметь действующий загранпаспорт и заполнить миграционную карту по прибытии. Аналогичные условия будут действовать и для китайских граждан, посещающих Россию. Нововведения открывают перспективы для развития туристического сотрудничества между Иркутской областью и Китаем.