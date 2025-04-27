БПЦ назвала график освящения могил на Радуницу на минских кладбищах и дала телефоны священников

29 апреля, на Радуницу, священнослужители Минской епархии будут совершать освящение могил и заупокойные молитвы, сообщает БелТА со ссылкой на руководителя Церковной погребальной службы Минской епархии Евгения Кулака.
Во всех белорусских храмах вечером 28 апреля в понедельник и утром 29 апреля во вторник, впервые после Пасхи, будут совершать заупокойные службы. Потом священники поедут на кладбища чтобы там помолиться об умерших, окропить могилы святой водой и обрадовать их пасхальным приветствием «Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!».
Составлен график освящения могил, на кладбищах будут развешены объявления с указанием номеров телефонов священнослужителей, к которым можно обращаться за дополнительной информацией по этому вопросу.
За Северным кладбищем в этот день закреплены иерей Михаил Маруго (+375 (29) 134−89−65) и протоиерей Олег Голубев (+375 (29) 102−30−20). На Чижовское кладбище 29 апреля поедут иерей Виктор Стреха (+375 (33) 902−61−58) и иерей Дмитрий Бовкунович (+375 (44) 585−98−34). На Западном кладбище 29 апреля можно будет увидеть иерея Виктора Боярщонка (+375 (44) 782−58−77) и иерей Вадима Шпакова (+375 (44) 773−12−73). За новым Лесным кладбищем на Радуницу закреплены священнослужители Евгений Громыко (+375 (29) 329−93−63), Петр Демьянчук (+375 (44) 774−84−41), Ярослав Грибко (+375 (29) 381−40−49), Георгий Глинский (+375 (29) 131−70−24), Александр Демидчик (+375 (33) 302−50−44). На Московские кладбище поедет иерей Андрей Кашпор (+375 (29) 396−73−05).
Для освящения могил на отдаленных кладбищах прихожане обычно обращаются к знакомому священнику, но каждый при необходимости может обратиться в Церковную погребальную службу по номеру +375 (29) 844−44−32, где ему будет оказана помощь.
Евгений Кулак отметил, что освятить могилы можно и в другие дни, после Радуницы. А вот языческие обряды, связанные с оставлением на кладбище еды и особенно алкоголя, БПЦ считает недопустимыми.
Кстати, «Минсктранс» увеличит количество автобусов на Радуницу (здесь подробнее).
Мы писали, что Спецкомбинат КБО сказал, надо ли оплачивать въезд на авто на кладбище на Радуницу в Минске (подробности здесь), а еще рассказал о ремонтах на минских кладбищах (здесь все подробности).
Кроме того, есть информация, что на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года (здесь подробнее).
Вместе с тем, белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома (все подробности здесь).