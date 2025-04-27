В Уфе благоустроят дендропарк имени лесовода Рутто

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в Уфе планируют благоустройство дендропарка имени лесовода Рутто. По его словам, недавно тут был проведен масштабный субботник, что можно считать первым шагом к преображению.
— Сейчас идет активная подготовительная работа, завершаются юридические процедуры передачи территории в муниципальную собственность, — отметил Мавлиев.
Мэр сообщил, что в 2025 году планируют полностью очистить парк от мусора, разработать концепцию благоустройства, которая будет согласована с уфимцами.
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