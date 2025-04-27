Пенсионеры Ростовской области получат выплаты за май досрочно

Накануне майских праздников большинство пенсионеров по всей стране, в том числе и в Ростовской области, досрочно получит свои выплаты. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
В фонде подчеркнули, что всем, кто получает деньги через банк, начислят предпраздничные выплаты заранее. Пенсионеры, которым платят через почту, получат деньги по обычному графику.
«Досрочная пенсия за май будет перечислена на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 5-е число. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — сказано в сообщении. В Соцфонде добавили, что досрочные выплаты коснутся абсолютно всех видов пенсий — будь то обычная, социальная, накопительная, пенсия по старости или инвалидности. При этом деньги придут автоматически, никуда идти и ничего оформлять не потребуется.