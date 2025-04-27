Пенсионеры Ростовской области получат выплаты за май досрочно

«Досрочная пенсия за май будет перечислена на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 5-е число. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — сказано в сообщении. В Соцфонде добавили, что досрочные выплаты коснутся абсолютно всех видов пенсий — будь то обычная, социальная, накопительная, пенсия по старости или инвалидности. При этом деньги придут автоматически, никуда идти и ничего оформлять не потребуется.