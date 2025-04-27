256 волонтеров из Волгограда примут участие в международном форуме

Как сообщает администрация Волгоградской области, добровольцы будут заниматься регистрацией и сопровождением гостей, а также обеспечивать навигацию и информирование участников форума.
Форум соберет представителей парламентских делегаций, экспертов, ученых, журналистов и общественных деятелей из разных стран, которые обсудят вопросы сохранения общей исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.
Отметим, что Волгоградская область активно развивает добровольческое движение, участниками которого стали более 100 тысяч волонтеров.
Добровольцы играют важную роль в подготовке мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионе функционирует 29 «Добро. Центров», 18 площадок школьного добровольчества и реализуется множество других инициатив. Работа ведется с привлечением ресурсов нового нацпроекта «Молодежь и дети».