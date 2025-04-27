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256 волонтеров из Волгограда примут участие в международном форуме

Волгоградская область готовится к проведению Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», который состоится с 28 по 30 апреля.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщает администрация Волгоградской области, добровольцы будут заниматься регистрацией и сопровождением гостей, а также обеспечивать навигацию и информирование участников форума.

Форум соберет представителей парламентских делегаций, экспертов, ученых, журналистов и общественных деятелей из разных стран, которые обсудят вопросы сохранения общей исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

Отметим, что Волгоградская область активно развивает добровольческое движение, участниками которого стали более 100 тысяч волонтеров.

Добровольцы играют важную роль в подготовке мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионе функционирует 29 «Добро. Центров», 18 площадок школьного добровольчества и реализуется множество других инициатив. Работа ведется с привлечением ресурсов нового нацпроекта «Молодежь и дети».