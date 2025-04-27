256 волонтеров из Волгограда примут участие в международном форуме

Добровольцы играют важную роль в подготовке мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В регионе функционирует 29 «Добро. Центров», 18 площадок школьного добровольчества и реализуется множество других инициатив. Работа ведется с привлечением ресурсов нового нацпроекта «Молодежь и дети».