В Самаре опубликовали официальные результаты турнира «Бокс на Волге»

Главным событием вечера стал поединок россиянина Дмитрия Кудряшова и американца Райделла Букера. «Русская кувалда» уверенно победил единогласным решением судей, отправив соперника в нокдаун в шестом раунде. Эта победа стала пятой подряд для Кудряшова — в предыдущем бою он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Букер до этого выиграл два поединка досрочно, но не смог противостоять российскому боксеру.