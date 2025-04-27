В Самаре опубликовали официальные результаты турнира «Бокс на Волге»

Как мы уже сообщали, Дмитрий Кудряшов одержал победу над американцем в главном поединке турнира.
25 апреля во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре состоялся масштабный международный турнир «Бокс на Волге», собравший более 4000 зрителей. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из России, США, Узбекистана, Танзании и других стран.
Главным событием вечера стал поединок россиянина Дмитрия Кудряшова и американца Райделла Букера. «Русская кувалда» уверенно победил единогласным решением судей, отправив соперника в нокдаун в шестом раунде. Эта победа стала пятой подряд для Кудряшова — в предыдущем бою он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Букер до этого выиграл два поединка досрочно, но не смог противостоять российскому боксеру.
В других боях турнира также доминировали российские спортсмены:
В полусреднем весе Хикмет Гараев победил узбекистанца Шахбоза Юнусалиева;В супертяжелом весе Святослав Тетерин одолел Абдурахмона Рустамова (Узбекистан);Во втором среднем весе Сергей Сергеев выиграл у американца Сиерры Улисеса;В первом среднем весе Игорь Свиридченков победил Пино Райна (США).Два поединка завершились ничьей: Денис Козлов (Россия) против Нусратбека Тохирова (Узбекистан) и Вячеслав Назаров (Россия) против Пиуса Мпенды (Танзания).
Турнир «Бокс на Волге» подтвердил высокий уровень российского бокса и вызвал большой интерес у зрителей — многие пришли на трибуны целыми семьями. Официальные результаты соревнований были опубликованы 26 апреля Самарской областной федерацией бокса.
—-
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!