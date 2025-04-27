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Жители Ростовской области получат пенсии за май досрочно

В донском регионе жители получат все виды пенсий за май в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области получат пенсии за май досрочно. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

В связи с приближающимися праздниками пенсия за май будет перечислена на банковские карты дончан до 30 апреля. Ее получат те, кому она обычно приходит с 1 по 5 число.

Досрочная выплата коснется всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости, по инвалидности, а также прочих выплат Социального фонда. Средства поступят на счет автоматически, жителям не нужно для этого куда-либо обращаться.

— Предпраздничная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтальоны будут доставлять пенсию жителям по обычному графику с 3 мая. С этого же времени можно будет получить ее в кассе почтового отделения, — пояснили в СФР.