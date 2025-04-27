Жители Ростовской области получат пенсии за май досрочно

— Предпраздничная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтальоны будут доставлять пенсию жителям по обычному графику с 3 мая. С этого же времени можно будет получить ее в кассе почтового отделения, — пояснили в СФР.