Жители Ростовской области получат пенсии за май досрочно. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.
В связи с приближающимися праздниками пенсия за май будет перечислена на банковские карты дончан до 30 апреля. Ее получат те, кому она обычно приходит с 1 по 5 число.
Досрочная выплата коснется всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости, по инвалидности, а также прочих выплат Социального фонда. Средства поступят на счет автоматически, жителям не нужно для этого куда-либо обращаться.
— Предпраздничная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтальоны будут доставлять пенсию жителям по обычному графику с 3 мая. С этого же времени можно будет получить ее в кассе почтового отделения, — пояснили в СФР.