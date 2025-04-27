Белстат сказал, что 57% белорусов работают в частных фирмах

Причем женщин-работников немного больше, чем мужчин-работников (соотношение 50,5% против 49,5%). Да и высшего образования в активе у женщин больше, чем у мужчин (соответственно 41,5% и 29,9%). Больше женщин и со средним-специальным образованием, таких 27,7%, тогда как мужчин — 19%. Мужчины лидируют в получении профтехобразования — 35,7% против 19,7% у женщин. Да и работников-мужчин с общим средним образованием больше, чем работниц-женщин (соответственно 13,9% против 10,1%).