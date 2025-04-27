Белстат сказал, что 57% белорусов работают в частных фирмах

Национальный статистический комитет Беларуси отметил, что по данным 2024 года, больше всего белорусов, а именно 57%, были заняты в частном секторе. В госсекторе работают 38,6%, на иностранные компании 4,4%.
Причем женщин-работников немного больше, чем мужчин-работников (соотношение 50,5% против 49,5%). Да и высшего образования в активе у женщин больше, чем у мужчин (соответственно 41,5% и 29,9%). Больше женщин и со средним-специальным образованием, таких 27,7%, тогда как мужчин — 19%. Мужчины лидируют в получении профтехобразования — 35,7% против 19,7% у женщин. Да и работников-мужчин с общим средним образованием больше, чем работниц-женщин (соответственно 13,9% против 10,1%).
Самый высокий процент женщин (63,1%) — среди работников сферы услуг, а мужчин (67,8%) — в сфере производства.
Средний возраст занятых в экономике Беларуси примерно 42 года. Каждый пятый работающий — в возрасте до 31 года.
Больше всего работников в промышленности 23,4%, в торговле и ремонте транспорта 13,8%, в образовании 11%, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах 9,9%, в здравоохранении и соцуслугах 8,3%.
Интересный факт, что подрабатывают, имея основную и дополнительную работу, только 1,3% от общего числа занятых.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана (здесь подробности).
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