В Минске перекроют движение 2 и 6 мая из-за репетиций парада к 9 мая

16:50.
Перекроют улицы Стариновскую и Основателей для формирования механизированной колонны.
17:50.
Вводится ограничение движения по маршруту: от ул. Стариновской по проспектам Независимости и Машерова.
Проспект Машерова будет закрыт от ул. Куйбышева до пр. Победителей до окончания репетиции.
Ожидаемая продолжительность ограничений — около 1,5 часов.
18:40.
Начнется движение техники с участниками пеших парадных расчетов по маршруту:
ул. Рогачевская → пр. Независимости → внешнее кольцо МКАД → пр. Победителей → ул. Саперов → ул. Тимирязева → пр. Машерова.
Колонна проследует к стоянкам на ул. Игнатенко, Тарханова, Гвардейская и Грибоедова.
21:50.
Поэтапное перекрытие движения по маршруту:
пр. Машерова → ул. Тимирязева → ул. Саперов → пр. Победителей → ул. Орловская → ул. Сурганова → пр. Независимости → (повтор маршрута с ул. Сурганова).
После завершения репетиций вся техника вернется по обратным маршрутам. Движение будет восстанавливаться по мере прохождения колонн.