Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске перекроют движение 2 и 6 мая из-за репетиций парада к 9 мая

В связи с проведением генеральных репетиций военного парада к 9 мая в Минске будет перекрыто движение 2 и 6 мая, сообщили в ГАИ.

Источник: Смартпресс

16:50.

Перекроют улицы Стариновскую и Основателей для формирования механизированной колонны.

17:50.

Вводится ограничение движения по маршруту: от ул. Стариновской по проспектам Независимости и Машерова.

Проспект Машерова будет закрыт от ул. Куйбышева до пр. Победителей до окончания репетиции.

Ожидаемая продолжительность ограничений — около 1,5 часов.

18:40.

Начнется движение техники с участниками пеших парадных расчетов по маршруту:

ул. Рогачевская → пр. Независимости → внешнее кольцо МКАД → пр. Победителей → ул. Саперов → ул. Тимирязева → пр. Машерова.

Колонна проследует к стоянкам на ул. Игнатенко, Тарханова, Гвардейская и Грибоедова.

21:50.

Поэтапное перекрытие движения по маршруту:

пр. Машерова → ул. Тимирязева → ул. Саперов → пр. Победителей → ул. Орловская → ул. Сурганова → пр. Независимости → (повтор маршрута с ул. Сурганова).

После завершения репетиций вся техника вернется по обратным маршрутам. Движение будет восстанавливаться по мере прохождения колонн.