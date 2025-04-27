В Свердловской области 18 деревень и сел отрезано от мира из-за паводка

В Свердловской области из-за паводка ограничено транспортное сообщение с 18-ю деревнями и селами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Всего на территории области затоплено шесть низководных мостов, и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 18-ю населенными пунктами.
Сейчас отрезаны от внешнего мира:
- д. Заречная;
- д. Заселина;
- с. Яр;
- д. Красный Бор;
- д. Боровикова;
- д. Решетникова;
- д. Сагай;
- д. Шадринка;
- д. Овчинникова;
- д. Городище;
- д. Красный Яр;
- д. Лукина;
- д. Жирякова;
- д. Черемнова;
- с. Куминовское;
- д. Барбашина;
- с. Кумарьинское;
- д. Макуй.
По данным Госавтоинспекции, в Свердловской области временно ограничили движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское». Причиной стало повышение уровня воды в реке Тура. На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Путей объезда данного участка нет. Для переправы через реку организовано специализированное судно «Неман-550».