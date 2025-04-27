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В Свердловской области 18 деревень и сел отрезано от мира из-за паводка

В Свердловской области ограничено движение с 18-ю селами и деревнями из-за паводка.

Источник: ЕАН

В Свердловской области из-за паводка ограничено транспортное сообщение с 18-ю деревнями и селами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Всего на территории области затоплено шесть низководных мостов, и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 18-ю населенными пунктами.

говорится в сообщении

Сейчас отрезаны от внешнего мира:

  • д. Заречная;
  • д. Заселина;
  • с. Яр;
  • д. Красный Бор;
  • д. Боровикова;
  • д. Решетникова;
  • д. Сагай;
  • д. Шадринка;
  • д. Овчинникова;
  • д. Городище;
  • д. Красный Яр;
  • д. Лукина;
  • д. Жирякова;
  • д. Черемнова;
  • с. Куминовское;
  • д. Барбашина;
  • с. Кумарьинское;
  • д. Макуй.

По данным Госавтоинспекции, в Свердловской области временно ограничили движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское». Причиной стало повышение уровня воды в реке Тура. На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Путей объезда данного участка нет. Для переправы через реку организовано специализированное судно «Неман-550».