В Свердловской области 18 деревень и сел отрезано от мира из-за паводка

По данным Госавтоинспекции, в Свердловской области временно ограничили движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское». Причиной стало повышение уровня воды в реке Тура. На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Путей объезда данного участка нет. Для переправы через реку организовано специализированное судно «Неман-550».