В Иркутской области может затопить участки из-за вскрытия рек и ледовых заторов

В Иркутской области возможно подпорожье низинных участков после вскрытия рек. Предполагается, что водоемы ручную освобождаться от льда с 27 апреля, а это приведет к появлению заторов и резкому подъему воды. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
— На реке Лена на участке Марково — Макарово — Киренск — Змеиново — Петропавловское отмечаются подвижки льда и разводья. На реке Непа в районе села Токма отмечаются закраины 50%. На Нижней Тунгуске местами отмечаются закраины 10−20%, потемнение льда, наслуд, — написал Игорь Кобзев.
Катангском районе уже проведены превентивные взрывные работы на Нижней Тунгуске ниже села Преображенка, а также за ранее эвакуированы почти 40 жителей из зон потенциального подтопления.
Вертолет МЧС МИ-8 дежурит в Киренске для оперативного реагирования вместе с двумя группами взрывников. Их работу координирует оперштаб.