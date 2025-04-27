В Иркутской области может затопить участки из-за вскрытия рек и ледовых заторов

В Иркутской области возможно подпорожье низинных участков после вскрытия рек. Предполагается, что водоемы ручную освобождаться от льда с 27 апреля, а это приведет к появлению заторов и резкому подъему воды. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.