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Посол сказал о поставках манго в Беларусь из Пакистана

Посол Беларуси в Пакистане Метелица сказал об импорте манго и лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица в интервью БелТА назвал основой импорт из Пакистана в Беларусь — это одежда, обувь, рис, фрукты, спортивные товары и хирургические инструменты.

Но перспективными были бы поставки в Беларусь из Пакистана манго и лекарств.

Кстати, три вида популярной закуски к пиву из России попали под запрет в Беларуси (здесь подробнее).

Мы писали, что изменится в жизни дачников в Беларуси в 2025: выборы председателей товариществ, назначения из облисполкома, виртуальное голосование, инженерные сети, заброшенные участки, вынос счетчиков (все подробности здесь).