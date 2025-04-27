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Жители Кишинева привели в порядок воинские захоронения на мемориале «Вечность»

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Акция по благоустройству территории воинского кладбища на мемориальном комплексе «Вечность» прошла в субботу в Кишиневе, организатором выступил Национальный координационный комитет «Победа».

Источник: Telegram / @soldat_pobedi

Как отметил руководитель комитета Алексей Петрович, на призыв откликнулись десятки людей. В беседе со Sputnik Молдова он рассказал, что количество участников превзошло все ожидания, что свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности и патриотизма среди населения.

Пришло неожиданно много людей. Это история, когда инструментов у нас оказалось гораздо меньше, чем пришло граждан, пожелавших принять участие. Люди работают слаженно, дружно. Видно, что для каждого из пришедших это особая история и особая возможность принять свое личное участие в деле увековечения памяти павших героев.

отметил Петрович

В ходе работы участники акции очистили от пыли и плесени 129 обелисков на могилах солдат и офицеров Красной армии, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. После очистки каждое надгробие покрыли специальным защитным составом. Мраморные плиты с именами павших героев восстановили золотой краской.

По согласованию с мэрией Кишинева в преддверии Дня Победы на каждом захоронении будут высажены живые цветы.

Алексей Петрович уточнил, что в последний раз обелиски на воинском кладбище мемориального комплекса «Вечность» приводились в порядок свыше 20 лет назад.

Участники акции единогласно приняли решение делать мероприятие по благоустройству территории ежегодно.