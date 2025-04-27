Жители Кишинева привели в порядок воинские захоронения на мемориале «Вечность»

Пришло неожиданно много людей. Это история, когда инструментов у нас оказалось гораздо меньше, чем пришло граждан, пожелавших принять участие. Люди работают слаженно, дружно. Видно, что для каждого из пришедших это особая история и особая возможность принять свое личное участие в деле увековечения памяти павших героев.