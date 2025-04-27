Жители Кишинева привели в порядок воинские захоронения на мемориале «Вечность»

Как отметил руководитель комитета Алексей Петрович, на призыв откликнулись десятки людей. В беседе со Sputnik Молдова он рассказал, что количество участников превзошло все ожидания, что свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности и патриотизма среди населения.
Пришло неожиданно много людей. Это история, когда инструментов у нас оказалось гораздо меньше, чем пришло граждан, пожелавших принять участие. Люди работают слаженно, дружно. Видно, что для каждого из пришедших это особая история и особая возможность принять свое личное участие в деле увековечения памяти павших героев.
В ходе работы участники акции очистили от пыли и плесени 129 обелисков на могилах солдат и офицеров Красной армии, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. После очистки каждое надгробие покрыли специальным защитным составом. Мраморные плиты с именами павших героев восстановили золотой краской.
По согласованию с мэрией Кишинева в преддверии Дня Победы на каждом захоронении будут высажены живые цветы.
Алексей Петрович уточнил, что в последний раз обелиски на воинском кладбище мемориального комплекса «Вечность» приводились в порядок свыше 20 лет назад.
Участники акции единогласно приняли решение делать мероприятие по благоустройству территории ежегодно.