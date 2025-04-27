Сколько волгоградцы будут отдыхать на майские праздники

Первый блок длинных выходных начнется в четверг, 1 мая, когда россияне отметят Праздник Весны и Труда. Выходные продлятся до воскресенья, 4 мая. После этого последует короткая рабочая неделя с 5 по 7 мая.
С 8 по 11 мая будет празднование Дня Победы. 8 мая станет дополнительным выходным днем, который россияне получат за 23 февраля 2025 года. Пятница, 9 мая, — официальный праздничный день, а суббота и воскресенье, 10 и 11 мая, — стандартные выходные.
После этого волгоградцы смогут снова отдохнуть с 12 по 15 июня, когда будет отмечаться День России.