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Сколько волгоградцы будут отдыхать на майские праздники

В 2025 году волгоградцы смогут наслаждаться майскими праздниками с 1 по 11 мая. Однако не все эти дни будут выходными: согласно Трудовому кодексу и постановлению Правительства РФ, три дня в этом периоде останутся рабочими.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Первый блок длинных выходных начнется в четверг, 1 мая, когда россияне отметят Праздник Весны и Труда. Выходные продлятся до воскресенья, 4 мая. После этого последует короткая рабочая неделя с 5 по 7 мая.

С 8 по 11 мая будет празднование Дня Победы. 8 мая станет дополнительным выходным днем, который россияне получат за 23 февраля 2025 года. Пятница, 9 мая, — официальный праздничный день, а суббота и воскресенье, 10 и 11 мая, — стандартные выходные.

После этого волгоградцы смогут снова отдохнуть с 12 по 15 июня, когда будет отмечаться День России.