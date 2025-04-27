Синоптики обещают переменную погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

На предстоящей рабочей неделе в Иркутске ожидается переменная погода с колебаниями температуры и небольшими осадками. Температура воздуха днём составит +10…19°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 28 апреля, ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем +19°С, ночью +4°С. Ветер северо-западный, 5−17 м/с.
Во вторник, 29 апреля, будет ясно. Днем +12°С, ночью +1°С. Ветер северо-западный, 3−11 м/с.
В среду, 30 апреля, установится ясная погода. Днем +15°С, ночью 0 . Ветер юго-восточный, 2−5 м/с.
В четверг, 1 мая, прогнозируется малооблачная погода и небольшой дождь. Днем +10°С, ночью +4°С. Ветер, 4−11 м/с.
В пятницу, 2 мая, ожидается ясная погода. Днем +14°С, ночью +1°С. Ветер 3−6 м/с.