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Синоптики обещают переменную погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Ожидается температура до +19°С.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 66% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Без источника

На предстоящей рабочей неделе в Иркутске ожидается переменная погода с колебаниями температуры и небольшими осадками. Температура воздуха днём составит +10…19°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 28 апреля, ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем +19°С, ночью +4°С. Ветер северо-западный, 5−17 м/с.

Во вторник, 29 апреля, будет ясно. Днем +12°С, ночью +1°С. Ветер северо-западный, 3−11 м/с.

В среду, 30 апреля, установится ясная погода. Днем +15°С, ночью 0 . Ветер юго-восточный, 2−5 м/с.

В четверг, 1 мая, прогнозируется малооблачная погода и небольшой дождь. Днем +10°С, ночью +4°С. Ветер, 4−11 м/с.

В пятницу, 2 мая, ожидается ясная погода. Днем +14°С, ночью +1°С. Ветер 3−6 м/с.