26 туроператоров Иркутской области начнут работать с Китаем без виз с 1 мая

26 туроператоров из Иркутской области будут отправлять туристов в Китай и принимать гостей из Поднебесной в России без виз в 2025—2026 годах. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Иркутская область входит в ТОП-5 регионов по количеству организаций, которые будут осуществлять безвизовые поездки, разделяя первенство с Москвой, Санкт-Петербургом, Приморским краем и Хабаровским краем», — прокомментировала руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.
Руководитель добавила, что упрощение процедуры посещения Китая позитивно скажется на росте туристического потока.
Чтобы посетить Китай, у туриста должен быть заграничный паспорт и заполненная миграционная карта по прибытию. Безвизовые поездки начнутся уже с 1 мая 2025 года. Полный список российских компаний опубликован на сайте Минэкономразвития России в разделе международного туризма.