В Ростове автомобиль сбил двух школьников на электросамокате

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей контролировать передвижение сыновей и дочек на электросамокатах. А подросткам, у которых нет навыков вождения и знаний ПДД и вовсе запрещать кататься. Пересекать проезжую часть на самокатах нужно только по пешеходному переходу и спешившись.