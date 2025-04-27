В Ростове автомобиль сбил двух школьников на электросамокате

В субботу, 26 апреля в Ростове произошла авария с двумя школьниками. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21 часа на улице Шолохова. По предварительным данным, 47-летний водитель на автомобиле «Лада Ларгус» свернул во двор и сбил электросамокат, на котором ехали два ребенка. В результате аварии 12-летние дети были доставлены в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят родителей контролировать передвижение сыновей и дочек на электросамокатах. А подросткам, у которых нет навыков вождения и знаний ПДД и вовсе запрещать кататься. Пересекать проезжую часть на самокатах нужно только по пешеходному переходу и спешившись.