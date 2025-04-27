Радий Хабиров рассказал о благоустройстве водопада Кук-Караук

«По-человечески приведем в нормальный вид лестницу на Кук-Караук, чтобы люди могли любоваться водопадом со смотровой площадки. Начинаем проектирование трёх стоянок с местами для отдыха», — рассказал Хабиров на своей странице в соцсетях.