Глава РБ Радий Хабиров рассказал о благоустройстве водопада Кук-Караук. Здесь появится лестница и смотровые площадки.
По словам руководителя республики, одну из зрелищных природных достопримечательностей благоустроят в этом году.
«По-человечески приведем в нормальный вид лестницу на Кук-Караук, чтобы люди могли любоваться водопадом со смотровой площадки. Начинаем проектирование трёх стоянок с местами для отдыха», — рассказал Хабиров на своей странице в соцсетях.
Отметим, что вопрос с проездом к водопаду пока не решен. Любую дорогу на пути к скале Калим-Ускан и водопаду будет смывать весенними водами. Вопрос остается открытым.