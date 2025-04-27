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Радий Хабиров рассказал о благоустройстве водопада Кук-Караук

Здесь появится лестница и смотровые площадки.

Источник: Администрация Ишимбайского района

Глава РБ Радий Хабиров рассказал о благоустройстве водопада Кук-Караук. Здесь появится лестница и смотровые площадки.

По словам руководителя республики, одну из зрелищных природных достопримечательностей благоустроят в этом году.

«По-человечески приведем в нормальный вид лестницу на Кук-Караук, чтобы люди могли любоваться водопадом со смотровой площадки. Начинаем проектирование трёх стоянок с местами для отдыха», — рассказал Хабиров на своей странице в соцсетях.

Отметим, что вопрос с проездом к водопаду пока не решен. Любую дорогу на пути к скале Калим-Ускан и водопаду будет смывать весенними водами. Вопрос остается открытым.