В Перми обустраивают «гостевой маршрут» в едином стиле

В нормативных документах Перми официально появилось понятие «гостевой маршрут». Это трасса, по которой следуют из аэропорта гости города, дорога от вокзала и прилегающие к ним территории. Маршрут проходит по шоссе Космонавтов через Гознак, ДКЖ, площадь Гайдара и далее от Перми-2 по Петропавловской до Куйбышева.