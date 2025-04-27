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В Перми обустраивают «гостевой маршрут» в едином стиле

В нормативных документах Перми официально появилось понятие «гостевой маршрут».

В нормативных документах Перми официально появилось понятие «гостевой маршрут». Это трасса, по которой следуют из аэропорта гости города, дорога от вокзала и прилегающие к ним территории. Маршрут проходит по шоссе Космонавтов через Гознак, ДКЖ, площадь Гайдара и далее от Перми-2 по Петропавловской до Куйбышева.

Для «гостевого маршрута» уже установлены единые требования к вывескам, а конкретно к их цветовому решению: они должны соответствовать колерному паспорту. Все, что не соответствует, будет подлежать замене или демонтажу. Новые требования вступят в силу с 1 сентября.