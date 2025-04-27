У берегов Анталии была замечена двухметровая акула: Чего опасаться туристам из Молдовы, отдыхающим в Турции

У берегов Анталии была замечена двухметровая акула!
Отметим, что сейчас там большое количество граждан Молдовы, которые выехали в Турцию на Пасхальные каникулы и в инфо-туры.
И еще многие отправятся туда на майские праздники.
Местные паблики пишут, что на днях у побережья Бельдиби (Кемер) рыбаки-любители заметили двухметровую акулу прямо у берега!
На кадрах видно, как хищница ныряет на дно и плавно всплывает.
Хорошо, что Средиземное море сейчас довольно прохладное, и почти никто (из людей) не купается.
На кадрах видно, как хищница ныряет на дно и плавно всплывает. Фото: соцсети.
— В Средиземном море обитает около 47 видов акул!
— Большинство из них безопасны для человека.
— Атаки акул здесь крайне редки — гораздо реже, чем, например, в Австралии или США.
Как бы, звучит успокаивающе, но еще одна фобия для отдыхающих в Анталии добавилась.
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