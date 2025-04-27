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У берегов Анталии была замечена двухметровая акула: Чего опасаться туристам из Молдовы, отдыхающим в Турции

Для отдыхающих в Анталии добавилась еще одна фобия.

Источник: Комсомольская правда

У берегов Анталии была замечена двухметровая акула!

Отметим, что сейчас там большое количество граждан Молдовы, которые выехали в Турцию на Пасхальные каникулы и в инфо-туры.

И еще многие отправятся туда на майские праздники.

Местные паблики пишут, что на днях у побережья Бельдиби (Кемер) рыбаки-любители заметили двухметровую акулу прямо у берега!

На кадрах видно, как хищница ныряет на дно и плавно всплывает.

Хорошо, что Средиземное море сейчас довольно прохладное, и почти никто (из людей) не купается.

На кадрах видно, как хищница ныряет на дно и плавно всплывает. Фото: соцсети.

— В Средиземном море обитает около 47 видов акул!

— Большинство из них безопасны для человека.

— Атаки акул здесь крайне редки — гораздо реже, чем, например, в Австралии или США.

Как бы, звучит успокаивающе, но еще одна фобия для отдыхающих в Анталии добавилась.

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