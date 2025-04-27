В Омске продают одну из первых «шестерок» 1976 года выпуска (фото)

В Омске появилась уникальная возможность приобрести настоящий автомобильный раритет — ВАЗ-2106 1976 года выпуска. Сообщение о продаже появилось на популярном сервис объявлений Avito, легендарные «Жигули» выставлены на продажу за 144 тысячи рублей.
По словам владельца, машина сошла с конвейера Волжского автозавода в первый год выпуска модели и сохранилась в оригинальном состоянии благодаря тому, что все это время находилась у одного хозяина.
Фото: avito.ru.
Особую ценность экземпляру придает необычный цвет кузова «165 Коррида», а также полная сохранность салона и всех «родных» стекол. На большинстве деталей сохранилась маркировка «Сделано в СССР». Интересно, что автомобиль оснащен комплектующими из разных социалистических стран: ремни безопасности «Норма» (Эстония), фары и электроника из ГДР и Чехословакии.
Фото: avito.ru.
Несмотря на отличную сохранность основных узлов и исправную электрику, машине требуется реставрация. По словам продавца, необходимо заменить задние крылья и устранить незначительные вмятины. Возможна полная перекраска кузова с последующим лакированием.
Эксперты отмечают, что подобные достаточно дешевые по цене предложения на авторынке ретро-авто встречаются крайне редко, что делает этот лот особенно интересным для коллекционеров и реставраторов советской автомобильной техники.