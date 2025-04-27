Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сергей Егоров, убивший в 2017 году девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области, просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу», — говорится в одной из жалоб Егорова на приговор.
При этом первичная эксперта признала его вменяемым, утвердив, что в момент совершения преступления он осознавал опасность своих действий.
В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелявшего.
Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчина, которого местные называли электриком СНТ, был уличен в обмане по поводу службы в ВДВ, разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших было взыскано более 10 миллионов рублей.