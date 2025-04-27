Мужчина, убивший дачников под Тверью, попросил провести еще одну экспертизу

В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелявшего.