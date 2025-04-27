Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

Председатель Госдумы рассказал и мерах по повышению контроля за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны. Так, теперь будет больше оснований для признания человека иностранным агентом: к ним будут относить тех, кто помогает зарубежным государствам в деятельности, направленной против безопасности России, и вовлекает граждан в сбор сведений, касающихся военной-промышленной сферы.