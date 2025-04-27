Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил в своем Telegram-канале законы, которые вступают в силу в мае.
В частности, один из них направлен на борьбу с мошенниками. Акцент сделан на обязанностях кредитных организаций.
«Заработает ряд норм по противодействию мошенничеству. Кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента», — написал он.
Еще один закон позволит усилить защиту персональных данных. Достичь этого планируется за счет кратного повышения штрафов за утечку личной информации. При этом для компаний, допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до трех процентов выручки.
Председатель Госдумы рассказал и мерах по повышению контроля за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны. Так, теперь будет больше оснований для признания человека иностранным агентом: к ним будут относить тех, кто помогает зарубежным государствам в деятельности, направленной против безопасности России, и вовлекает граждан в сбор сведений, касающихся военной-промышленной сферы.
Также Володин отметил, что предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия: судебное разбирательство будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля), и этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны.
Еще один закон коснется денежных переводов.
«Лимит на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента. При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей», — отмечается в публикации.
Володин также сообщил, что с 25 мая в силу вступает закон о создании реестра должников по алиментам. Теперь информация о них будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят.
Кроме этого, вступает в силу закон о контроле за ввозимой в Россию растительной продукцией. Проверки будут проходить еще до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Новый порядок не коснется членов ЕАЭС.