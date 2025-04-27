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Посещать леса полностью запрещено в двух областях Беларуси

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Запретов или ограничений на посещение лесов нет только в трех районах Гродненской области и в пяти — Брестской, следует из интерактивной карты Минлесхоза.

Источник: Sputnik.by

При этом Могилевская и Гомельская область полностью отмечены красным цветом. Это означает, что там повсеместно объявлен четвертый класс пожарной опасности и леса посещать нельзя.

Такая же ситуация в Стародорожском и Слуцком районах Минской области, в Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. В большинстве же районов страны введены ограничения на посещения лесов.

Это значит, что там в лесах нельзя разжигать костры, организовывать массовые мероприятия, вести работы, не связанные с лесным хозяйством.

По данным МЧС, за минувшие дежурные сутки, то есть с 06:00 26 апреля по 06:00 27 апреля по стране ликвидированы шесть лесных пожаров на общей площади 0,19 га и 36 пожаров травы и кустарников на общей площади 6,14 га.