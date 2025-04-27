Посещать леса полностью запрещено в двух областях Беларуси

По данным МЧС, за минувшие дежурные сутки, то есть с 06:00 26 апреля по 06:00 27 апреля по стране ликвидированы шесть лесных пожаров на общей площади 0,19 га и 36 пожаров травы и кустарников на общей площади 6,14 га.