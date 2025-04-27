В 8 районах Воронежской области ожидаются отключения электричества перед майскими праздниками

В связи с плановыми техническими работами в некоторых районах Воронежской области вновь будут проходить временные отключения электроэнергии. Об этом свидетельствует информация филиала «Россети Центр».
В период с 28 по 29 апреля отключения затронут 40 населенных пунктов. Свет не будет подаваться с 8, 11 и 16 часов.
Пропадет электроэнергия в следующих населенных пунктах:
— Каменский район — Татарино, Ольхов Лог, Свистовка и Карпенково, а также хутора Воронец, Орехово, Фриденфельд, Панково и Атамановка.
— Воробьевский район — деревни Мужичье, Затон, Воробьевка и Никольское 1-е, а также 1-е отделение совхоза «Краснопольский».
— Петропавловский район — населенные пункты Петропавловка, Новобогородицкое, Красносёловка, Старая Криуша, Новотроицкое и Фоменково, а также поселки совхоза «Труд» и «Маяк» и 1-е отделение совхоза «Старокриушанский».
— Терновский район — селения Костино-Отделец, Терновка Новотроицкое, Терновка и деревня Раздольное.
— Бобровский район — поселки Филатовка, Красный.
— Репьевский район — село Репьевка, поселок Красный.
— Хохольский район — села Хохол, Еманча 2-я, Кочетовка, Семидесятное, рабочий поселок Хохольский и хутор Парничный.
— Ольховатский район — поселок Ленина и слобода Юрасовка.
Полный список адресов и точное время отключений можно найти на официальном сайте «Россети Центр» — «Воронежэнерго». Жителям рекомендуется заранее подготовиться.