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В 8 районах Воронежской области ожидаются отключения электричества перед майскими праздниками

Ограничения будут действовать в течение дня.

В связи с плановыми техническими работами в некоторых районах Воронежской области вновь будут проходить временные отключения электроэнергии. Об этом свидетельствует информация филиала «Россети Центр».

В период с 28 по 29 апреля отключения затронут 40 населенных пунктов. Свет не будет подаваться с 8, 11 и 16 часов.

Пропадет электроэнергия в следующих населенных пунктах:

— Каменский район — Татарино, Ольхов Лог, Свистовка и Карпенково, а также хутора Воронец, Орехово, Фриденфельд, Панково и Атамановка.

— Воробьевский район — деревни Мужичье, Затон, Воробьевка и Никольское 1-е, а также 1-е отделение совхоза «Краснопольский».

— Петропавловский район — населенные пункты Петропавловка, Новобогородицкое, Красносёловка, Старая Криуша, Новотроицкое и Фоменково, а также поселки совхоза «Труд» и «Маяк» и 1-е отделение совхоза «Старокриушанский».

— Терновский район — селения Костино-Отделец, Терновка Новотроицкое, Терновка и деревня Раздольное.

— Бобровский район — поселки Филатовка, Красный.

— Репьевский район — село Репьевка, поселок Красный.

— Хохольский район — села Хохол, Еманча 2-я, Кочетовка, Семидесятное, рабочий поселок Хохольский и хутор Парничный.

— Ольховатский район — поселок Ленина и слобода Юрасовка.

Полный список адресов и точное время отключений можно найти на официальном сайте «Россети Центр» — «Воронежэнерго». Жителям рекомендуется заранее подготовиться.