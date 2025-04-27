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В больницы Сочи привезли трех пациентов с ботулизмом

Причиной отравления могли стать некачественные морепродукты.

В больницы Сочи поступили три человека с ботулизмом. Всех пациентов привезли сюда из Абхазии. Случаи произошли в городе Гагра.

По данным Минздрава Абхазии, источником заражения стали могли стать морепродукты низкого качества.

«Первоначальная версия о том, что, граждане отравились от употребления копченной рыбы, на данный момент не подтверждена, проводятся лабораторные исследования. Проверка санитарно-эпидемиологической службы продолжается», — говорится в сообщении.

Пациенты своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь, и теперь их состояние стабилизировалось.

Минздрав напоминает жителям и гостям региона о важности соблюдения правил безопасности при выборе пищевых продуктов. Эксперты подчеркнули, что ботулизм не распространяется воздушно-капельным путём и представляет угрозу исключительно при употреблении заражённых продуктов питания.