В больницы Сочи привезли трех пациентов с ботулизмом

В больницы Сочи поступили три человека с ботулизмом. Всех пациентов привезли сюда из Абхазии. Случаи произошли в городе Гагра.
По данным Минздрава Абхазии, источником заражения стали могли стать морепродукты низкого качества.
«Первоначальная версия о том, что, граждане отравились от употребления копченной рыбы, на данный момент не подтверждена, проводятся лабораторные исследования. Проверка санитарно-эпидемиологической службы продолжается», — говорится в сообщении.
Пациенты своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь, и теперь их состояние стабилизировалось.
Минздрав напоминает жителям и гостям региона о важности соблюдения правил безопасности при выборе пищевых продуктов. Эксперты подчеркнули, что ботулизм не распространяется воздушно-капельным путём и представляет угрозу исключительно при употреблении заражённых продуктов питания.