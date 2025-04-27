Накрывший Пермский край циклон принесёт холодный фронт и сильный снегопад

Эксперт пояснил, что холодный фронт проходит через территорию Прикамья 27 апреля. Причиной стал циклон, из-за которого арктический воздух и снегопады распространились на большей части европейской территории России. Осадки ожидаются и в Прикамье, причём дожди, которые идут в регионе с 26 апреля, перерастут в снег.