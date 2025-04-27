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Накрывший Пермский край циклон принесёт холодный фронт и сильный снегопад

После обильных дождей в Прикамье установится снежный покров.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 54% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: АиФ

Циклон, накрывший Прикамье 27 апреля, принёс холодный фронт и вызовет сильный снегопад в регионе, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Эксперт пояснил, что холодный фронт проходит через территорию Прикамья 27 апреля. Причиной стал циклон, из-за которого арктический воздух и снегопады распространились на большей части европейской территории России. Осадки ожидаются и в Прикамье, причём дожди, которые идут в регионе с 26 апреля, перерастут в снег.

«На Среднем Урале и в Предуралье, включая Пермь, 28 апреля ожидается сильный снегопад и установление снежного покрова. Особенно сильные снегопады в районе Губахи с ожидаемым приростом снежного покрова более 20 см!» — сообщил Андрей Шихов.

По его данным, к утру 30 апреля высота снежного покрова в Пермском крае может достигнуть 20 сантиметров. Ляжет ли снег в Перми — пока не ясно точно.

При этом 27 апреля в Прикамье продолжат идти сильные дожди. Большее количество осадков, по словам эксперта, ожидается на севере и востоке региона.

«Обильные дожди на северо-западе края поспособствуют формированию второго пика половодья на Иньве в Кудымкаре через 2−3 дня, который может быть несколько выше первого», — уточнил Андрей Шихов.