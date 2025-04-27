На Ольхоне начала работать паромная переправа с 27 апреля

На Байкале с 27 апреля начала работу паромная переправа на остров Ольхон. Об этом с своем тг-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Известно, что пока паром «Ольхонские ворота» в ремонте, перевозкой пассажиров занимаются два других судна.
— В рейс вышли паромы «Дорожник» и «Семен Батагаев». Паром «Ольхонские ворота» сейчас находится на ремонте, его запуск запланирован на июнь, — написал Игорь Кобзев.
Также была открыта понтонная переправа через реку Лена у села Верхоленск. Ее грузоподъемность составляет пять тонн.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе из-за вскрытия рек возможно подтопление низинных районов.