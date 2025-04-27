На Ольхоне начала работать паромная переправа с 27 апреля

На Байкале с 27 апреля начала работу паромная переправа на остров Ольхон. Об этом с своем тг-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Известно, что пока паром «Ольхонские ворота» в ремонте, перевозкой пассажиров занимаются два других судна.