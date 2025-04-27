В Перми стартовал капитальный ремонт в пяти школах

На данный момент работы уже идут в четырех школах. В «Мастерграде», «Петролеум+», школе № 1 и школе № 36 специалисты демонтируют старые конструкции, проводят ремонт штукатурки, шпаклюют потолки и стены, устанавливают новые кабельные линии для электроснабжения и освещения, а также выполняют огнезащитную обработку. В ближайшее время будет заключен контракт с подрядчиком для ремонта школы № 28.