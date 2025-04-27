В Перми стартовал капитальный ремонт в пяти школах

В этом году в краевой столице обновят здания школ № 1, № 28, № 36, «Мастерград» и «Петролеум+». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонтные работы проводятся в учебных заведениях по адресам: школа № 1 на улице Калинина, 19, школа «Мастерград» на улице Костычева, 33, школа «Петролеум+» на шоссе Космонавтов, 195, школа № 36 на улице Лукоянова, 6 и школа № 28 на улице Луначарского, 4.
На данный момент работы уже идут в четырех школах. В «Мастерграде», «Петролеум+», школе № 1 и школе № 36 специалисты демонтируют старые конструкции, проводят ремонт штукатурки, шпаклюют потолки и стены, устанавливают новые кабельные линии для электроснабжения и освещения, а также выполняют огнезащитную обработку. В ближайшее время будет заключен контракт с подрядчиком для ремонта школы № 28.
Также в этом году планируется капитальный ремонт детского сада № 312 на улице Героев Хасана, 13а, а также школы № 76 на улице Гусарова, 4, школы № 122 на улице Льва Толстого, 12 и детского сада «Карусель» на улице Полины Осипенко, 57а.
Кроме того, продолжаются работы в школе № 132 на улице Баумана, 27 и детском саду «Компас» на улице Чехова, 18. Эти объекты будут завершены в 2025 году.