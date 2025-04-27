Центр гигиены два дня проводит горячие линии по вопросам вакцинации в Беларуси

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 30 апреля и 2 мая в рамках Европейской недели иммунизации проведет горячие телефонные линии по вопросам вакцинопрофилактики.
30 апреля и 2 мая с 10.00 до 13.00 по телефонам горячей линии с белорусами готовы общаться специалисты отделения иммунопрофилактики центра. Это завотделением Кирилл Игнатов, его номер телефона (017) 375−99−83 и врач-эпидемиолог этого отделения Наталья Сайко, ее номер телефона (017) 215−28−50.
Мы писали, что белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами (здесь подробнее).
А между тем Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025 (все подробности здесь).