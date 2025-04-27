Центр гигиены два дня проводит горячие линии по вопросам вакцинации в Беларуси

30 апреля и 2 мая с 10.00 до 13.00 по телефонам горячей линии с белорусами готовы общаться специалисты отделения иммунопрофилактики центра. Это завотделением Кирилл Игнатов, его номер телефона (017) 375−99−83 и врач-эпидемиолог этого отделения Наталья Сайко, ее номер телефона (017) 215−28−50.