Краснодарский край оказался в середине рейтинга по стоимости шашлыка

Стоимость продуктов для шашлыка в Краснодарском крае варьируется 2804 до 3154 рублей. Это вторая ценовая зона рейтинга, составленного аналитиками РИА «Новости».
В эту же зону на Юге России и Северном Кавказе входят Ростовская область, Севастополь, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия.
Чуть дешевле пожарить шашлык будет в Крыму, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.
Самый дорогой набор продуктов для шашлыка — на Чукотке (6153 рубля).
В исследуемый набор для шашлыка входят по килограмму курицы, говядины и сосисок, по 300 граммов огурцов и помидоров, лук, зелень, грибы, приправы, кетчуп и майонез, хлеб, вода и сок.