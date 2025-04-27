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Краснодарский край оказался в середине рейтинга по стоимости шашлыка

Минимальная цена набора — 2,8 тыс. рублей.

Источник: Югополис

Стоимость продуктов для шашлыка в Краснодарском крае варьируется 2804 до 3154 рублей. Это вторая ценовая зона рейтинга, составленного аналитиками РИА «Новости».

В эту же зону на Юге России и Северном Кавказе входят Ростовская область, Севастополь, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия.

Чуть дешевле пожарить шашлык будет в Крыму, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

Самый дорогой набор продуктов для шашлыка — на Чукотке (6153 рубля).

В исследуемый набор для шашлыка входят по килограмму курицы, говядины и сосисок, по 300 граммов огурцов и помидоров, лук, зелень, грибы, приправы, кетчуп и майонез, хлеб, вода и сок.