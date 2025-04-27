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Сильная магнитная буря накроет Красноярск в начале мая

В Красноярске ожидается мощная магнитная буря, которая начнется 30 апреля около 15:00. По данным портала Time-In.ru, геомагнитные возмущения достигнут уровня 6 баллов.

Источник: freepik.com

Сильные колебания продержатся несколько дней — вплоть до 2 мая. К этому времени сила бури начнет снижаться до 4 баллов и останется на этом уровне до конца дня 3 мая.

Первые признаки возмущения проявятся уже 28 апреля, но тогда всплеск будет слабым — всего три балла и продлится недолго.

Медики предупреждают, что в это время метеозависимые люди могут жаловаться на недомогание, усталость и головные боли. Специалисты призывают избегать чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций. Также рекомендуется больше отдыхать, соблюдать водный баланс и проводить больше времени на свежем воздухе.