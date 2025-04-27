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Теплая погода уйдет из Красноярска в конце апреля

В последние дни апреля и в начале мая синоптики обещают красноярцам переменчивую погоду.

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 41% 763 мм рт. ст. +18°

Так, если в воскресенье воздух прогрелся до +24, +26 °C, то в понедельник ожидается +17, +19 °C, а во вторник — до +20 °C. В целом будет сухо и преимущество ясно, ветер — юго-восточный 5−10 м/с.

Но в среду, 30 апреля, метеоусловия резко изменятся: ночью пройдет дождь, днем небо затянет тучами, задует порывистый ветер и похолодает до +14 °C.

На длинных выходных с 1 по 4 мая дневная температура воздуха в Красноярске будет колебаться в пределах от +11 до +16 °C. По ночам — вдвое ниже, заморозков не предвидится. В субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление во второй половине недели станет высоким и очень высоким — 750−754 мм рт.