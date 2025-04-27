Теплая погода уйдет из Красноярска в конце апреля

Так, если в воскресенье воздух прогрелся до +24, +26 °C, то в понедельник ожидается +17, +19 °C, а во вторник — до +20 °C. В целом будет сухо и преимущество ясно, ветер — юго-восточный 5−10 м/с.
Но в среду, 30 апреля, метеоусловия резко изменятся: ночью пройдет дождь, днем небо затянет тучами, задует порывистый ветер и похолодает до +14 °C.
На длинных выходных с 1 по 4 мая дневная температура воздуха в Красноярске будет колебаться в пределах от +11 до +16 °C. По ночам — вдвое ниже, заморозков не предвидится. В субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление во второй половине недели станет высоким и очень высоким — 750−754 мм рт.