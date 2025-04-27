В Омске начался монтаж главной сцены к 80-летию Победы на Соборной

Колонна «Бессмертного полка» традиционно сформируется в районе библиотеки имени Пушкина и в створе улицы Красный Путь. Шествие возглавит автомобиль с медиакубом, на котором будут демонстрироваться портреты фронтовиков. Кроме того, в рамках акции состоится еще и водная регата, а также шествие мотополка. Две колонны — пешая и водная — встретятся у Ленинградского моста.