В Омске начался монтаж главной сцены к 80-летию Победы на Соборной

В Омске началась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главные торжества пройдут 9 мая на Соборной площади, где уже начались работы по установке центральной сцены.
Монтаж конструкций начался раньше обычного из-за масштабности предстоящего празднования, требующего дополнительного времени на подготовку. По данным пресс-службы правительства Омской области, на площадке задействовано 5 кранов, 5 грузовых автомобилей и 50 монтажников. В настоящее время идет установка металлоконструкций несущего каркаса сцены. Общий вес конструкции составит 132 тонны, ширина — 54 метра, высота — 14 метров.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Праздничный концерт на Соборной площади станет ключевым событием дня. В этот день омичи также смогут присоединиться к традиционному шествию «Бессмертного полка» (6+), которое в этом году пройдет в очном формате. Решение об этом принял губернатор Виталий Хоценко.
Колонна «Бессмертного полка» традиционно сформируется в районе библиотеки имени Пушкина и в створе улицы Красный Путь. Шествие возглавит автомобиль с медиакубом, на котором будут демонстрироваться портреты фронтовиков. Кроме того, в рамках акции состоится еще и водная регата, а также шествие мотополка. Две колонны — пешая и водная — встретятся у Ленинградского моста.
Для тех, кто не сможет принять участие в шествии лично, организаторы предлагают присоединиться онлайн. Фотографии героев можно разместить в социальных сетях или на официальном сайте «Бессмертного полка».