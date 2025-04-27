В Новосибирской области открыта навигация по Оби, запущены пассажирские маршруты

В Новосибирской области состоялось торжественное открытие навигации по Оби. Запущены пассажирские маршруты от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь.
В последние годы речные перевозки в регионе прирастают и по пассажиропотоку, и по объёму грузоперевозок.
На рабочем совещании с руководителями организаций, обеспечивающих работу речных маршрутов, обсуждались дальнейшие планы развития судоходства по Оби.
Основное направление работы — расширение социально значимых дачных маршрутов и повышение комфорта для пассажиров. Планируется оборудовать площадки посадки и высадки и создать нормальные причалы.
Также готовится строительство береговой инфраструктуры для туристических маршрутов в пределах Новосибирска, в том числе оборудование посадочных площадок у Заельцовского парка, аквапарка и парка «Арена».
Обсуждались и глобальные инженерные задачи, такие как углубление дна Оби, для чего готовятся переговоры с федеральными органами власти. Губернатор принял участие в торжественном открытии навигации по Оби.