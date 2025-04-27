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В Новосибирской области открыта навигация по Оби, запущены пассажирские маршруты

Работают пассажирские маршруты от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области состоялось торжественное открытие навигации по Оби. Запущены пассажирские маршруты от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь.

В последние годы речные перевозки в регионе прирастают и по пассажиропотоку, и по объёму грузоперевозок.

На рабочем совещании с руководителями организаций, обеспечивающих работу речных маршрутов, обсуждались дальнейшие планы развития судоходства по Оби.

Основное направление работы — расширение социально значимых дачных маршрутов и повышение комфорта для пассажиров. Планируется оборудовать площадки посадки и высадки и создать нормальные причалы.

Также готовится строительство береговой инфраструктуры для туристических маршрутов в пределах Новосибирска, в том числе оборудование посадочных площадок у Заельцовского парка, аквапарка и парка «Арена».

Обсуждались и глобальные инженерные задачи, такие как углубление дна Оби, для чего готовятся переговоры с федеральными органами власти. Губернатор принял участие в торжественном открытии навигации по Оби.