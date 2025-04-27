Минздрав Казахстана теперь не будет предупреждать школы о проверках

Некоторые изменения хотят добавить в госконтроль после массового отравления школьников в Мангистау.
Особый статус хотят придать школам и детсадам, а также проводить «мониторинговые визиты», чтобы наблюдать за тем, как они приводят столовые в порядок — в соответствие нормам.
Ранее Минздрав Казахстана заявлял о проведении внеплановых проверок в школьных столовых Мангистауской области.
Причина — массовое отравление детей, которое произошло в Бейнеуском районе. Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.