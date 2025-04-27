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Минздрав Казахстана теперь не будет предупреждать школы о проверках

АЛМАТЫ, 27 апр — Sputnik. Минздрав Казахстана теперь не будет предупреждать школы о проверках.

Источник: Sputnik.kz

Некоторые изменения хотят добавить в госконтроль после массового отравления школьников в Мангистау.

Особый статус хотят придать школам и детсадам, а также проводить «мониторинговые визиты», чтобы наблюдать за тем, как они приводят столовые в порядок — в соответствие нормам.

Ранее Минздрав Казахстана заявлял о проведении внеплановых проверок в школьных столовых Мангистауской области.

Причина — массовое отравление детей, которое произошло в Бейнеуском районе. Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.