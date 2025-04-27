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В Молдове широко отметят Первомай: Парады, концерты, конкурсы, детские праздники пройдут в нескольких городах страны

Блок «Победа» приглашает всех на праздник Весны и Труда — на Первомай.

Источник: Комсомольская правда

Блок «Победа» приглашает всех на праздник Весны и Труда — на Первомай!

1 Мая символизирует единство, труд во благо Родины и настоящие крепкие коллективы, которыми всегда гордилась наша страна.

В 10 утра в Оргееве, Комрате и Бельцах стартуют торжественные парады. А после для всех жителей и гостей городов блок «Победа» организует праздничную программу: концерты, детские конкурсы, мастер-классы, традиционные угощения и приятные сюрпризы для всей семьи.

Сбор праздничных колонн в 9:30 утра:

Оргеев — Центральная площадь Василе Лупу.

Бельцы — перекресток улиц Индепенденций и Пушкина.

Комрат — угол улиц М. Фрунзе и Ленина.

Праздничная программа:

Оргеев — Городской парк.

Бельцы — у входа в парк им. М. Волонтира (со стороны примэрии).

Комрат — Центральная площадь.

Приходите всей семьей, с друзьями, с коллегами!

Вместе отметим 1 мая. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

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