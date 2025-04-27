В Молдове широко отметят Первомай: Парады, концерты, конкурсы, детские праздники пройдут в нескольких городах страны

В 10 утра в Оргееве, Комрате и Бельцах стартуют торжественные парады. А после для всех жителей и гостей городов блок «Победа» организует праздничную программу: концерты, детские конкурсы, мастер-классы, традиционные угощения и приятные сюрпризы для всей семьи.