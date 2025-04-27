В Молдове широко отметят Первомай: Парады, концерты, конкурсы, детские праздники пройдут в нескольких городах страны

Блок «Победа» приглашает всех на праздник Весны и Труда — на Первомай!
1 Мая символизирует единство, труд во благо Родины и настоящие крепкие коллективы, которыми всегда гордилась наша страна.
В 10 утра в Оргееве, Комрате и Бельцах стартуют торжественные парады. А после для всех жителей и гостей городов блок «Победа» организует праздничную программу: концерты, детские конкурсы, мастер-классы, традиционные угощения и приятные сюрпризы для всей семьи.
Сбор праздничных колонн в 9:30 утра:
Оргеев — Центральная площадь Василе Лупу.
Бельцы — перекресток улиц Индепенденций и Пушкина.
Комрат — угол улиц М. Фрунзе и Ленина.
Праздничная программа:
Оргеев — Городской парк.
Бельцы — у входа в парк им. М. Волонтира (со стороны примэрии).
Комрат — Центральная площадь.
Приходите всей семьей, с друзьями, с коллегами!
Вместе отметим 1 мая. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Вместе отметим 1 мая. Фото: соцсети.
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