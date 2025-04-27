Биолог предупредил о возможном нашествии комаров в Центральной России

Он также отметил, что, если весна будет жаркая и сухая или, наоборот, очень холодная, с сильными заморозками, тогда, вероятнее, количество насекомых будет не таким большим, поскольку их развитие начинается с яиц, которые должны оказаться в водоемах, лужах, где из них выйдут личинки.