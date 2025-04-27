Число пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило 1100 человек

В результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек, сообщила представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани. Раненых доставили в клиники, медики оказывают им помощь. Глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди отмечал, что четверых пострадавших спасти не удалось. Позже стало известно о 25 погибших. По предварительным данным, в порту сдетонировало ракетное топливо. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».