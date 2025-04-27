«Зеленстрой» сказал, где высадил в Минске дерево катальпа с Карибских островов

Три дерева кальтапа, экзотика для Минска, высадил «Минскзеленстрой» в центре столицы Беларуси, в сквере 80-летия Победы, что в границах улиц Кальварийской — Максима Танка — Тимирязева, сообщает агентство «Минск — Новости» со ссылкой на гендиректора предприятия «Минскзеленстрой» Александра Ермоловича.
Эти деревья, характерные для Карибских островов, «Зеленстрою» подарил Ботанический сад Беларуси, где они растут.
«Нам ботанический сад подарил дерево катальпа. Его естественный ареал — Северная Америка, Китай, Карибские острова. Высадили три единицы в сквере 80-летия Победы. Оно очень красивое», -сказал Александр Ермолович.
По информации Ботанического сада НАН Беларуси, катальпа — эффектное листопадное дерево, достигающее в климате средней полосы высоты 5−6 метров в возрасте 10−15 лет. Продолжительность цветения 25−30 дней со второй половины июня. Аромат при цветении похож на яблоневый. Листья дерева сердцевидные, ярко-зеленые.
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