«Зеленстрой» сказал, где высадил в Минске дерево катальпа с Карибских островов

Три дерева кальтапа, экзотика для Минска, высадил «Минскзеленстрой» в центре столицы Беларуси, в сквере 80-летия Победы, что в границах улиц Кальварийской — Максима Танка — Тимирязева, сообщает агентство «Минск — Новости» со ссылкой на гендиректора предприятия «Минскзеленстрой» Александра Ермоловича.