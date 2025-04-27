Национальный павильон Узбекистана открыли в Шанхае

Участникам мероприятия, объединившего 150 крупных местных компаний, представили информацию о социально-экономическом развитии, инвестиционном и туристическом потенциале Узбекистана, а также проектах, предлагаемых к совместной реализации.
Представитель компании «Shanghai Waigaoqiao Group» Чэнь Бин заявил, что Узбекистан считается одним из самых привлекательных мест для инвестиций в мире.
Национальный павильон РУз в Шанхае создан как площадка для живого диалога между странами. Чэнь Бин выразил уверенность, что он послужит реализации огромного потенциала двусторонних отношений.
В свою очередь, китайские предприниматели, успешно работающие в Узбекистане, рассказали возможностях и условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, таможенных, налоговых и транспортно-логистических льготах, предоставляемых государством.
Также состоялась чайная церемония, посвященная открытию павильона Узбекистана «Чайные традиции Шелкового пути — Узбекистан-Китай в одной чашке».