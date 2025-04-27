Жителей Волгодонска напугали пронзительные звуки сирены

В субботу, 26 апреля в Волгодонске из-за технического сбоя сработала сирена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Юрий Мариненко.
Жители услышали пронзительные звуки сирены вечером. По словам очевидцев, она гудела без перерыва и была слышна даже в отдаленных частных секторах. Люди на улице останавливались и спрашивали друг у друга, что происходит. В комментариях пользователи предполагали, что случилась авария на тепловой электростанции. Некоторые звонили в службу 112…
В Управлении ГОЧС города Волгодонска сообщили, что нештатно сработала сирена на улице Энтузиастов, 20.
— Оперативно устранить технический сбой с центрального пульта Единой дежурно-диспетчерской службы не удалось. Очевидно, произошло замыкание электропроводки, — пояснил градоначальник.
На месте происшествия работали спасатели и дежурные электрики, которым удалось отключить раздражающий и пугающий звук.