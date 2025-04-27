Жителей Волгодонска напугали пронзительные звуки сирены

Жители услышали пронзительные звуки сирены вечером. По словам очевидцев, она гудела без перерыва и была слышна даже в отдаленных частных секторах. Люди на улице останавливались и спрашивали друг у друга, что происходит. В комментариях пользователи предполагали, что случилась авария на тепловой электростанции. Некоторые звонили в службу 112…