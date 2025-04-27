Кроссворд на 27 апреля 2025

27 апреля родился Сэмюэль Морзе — изобретатель, чьи идеи стали началом телекоммуникационной революции. Его телеграфная азбука до сих пор используется в авиации и радиосвязи. Предлагаем разгадать наш кроссворд и прикоснуться к истории технологического прогресса.