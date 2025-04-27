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Кроссворд на 27 апреля 2025

27 апреля родился Сэмюэль Морзе — изобретатель, чьи идеи стали началом телекоммуникационной революции. Его телеграфная азбука до сих пор используется в авиации и радиосвязи. Предлагаем разгадать наш кроссворд и прикоснуться к истории технологического прогресса.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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