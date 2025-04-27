По данным МЧС России, в этом году клещи в Самарской области проснулись раньше обычного срока. Это означает, что уже сейчас необходимо соблюдать особую осторожность при посещении парков, лесов и дачных участков. МЧС рассказывает, как защитить себя и близких от клещей. Во-первых, важна правильная одежда: Выбирайте одежду с длинными рукавами и штанинами. Отдавайте предпочтение светлым тонам — на них легче заметить клеща. Обязательно заправляйте штаны в носки или обувь. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к телу. Во-вторых, во время прогулки важно: ходить по тропинкам, избегая высокой травы и кустарников и использовать специальные отпугивающие средства. Каждые 30−40 минут МЧС рекомендует осматривать себя и своих спутников. После возвращения домой спасатели рекомендуют тщательно проверить всю одежду и тело, особое внимание уделив волосистой части головы, шее, подмышкам, паховой области и другим складкам кожи. Стоит осмотреть домашних животных, если они были с вами. «При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для его удаления и исследования. Помните, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая клещевой энцефалит и боррелиоз», — напоминают органы МЧС..