МАРТ объяснил высокие цены на томаты в магазинах

«Стоимость конкретного вида томатов на прилавке в первую очередь зависит от контрактной цены, если мы говорим про импортные томаты, или отпускной цены производителя, если речь идет об отечественных овощах», — прокомментировали в Министерстве по антимонопольному регулированию и торговле Беларуси.