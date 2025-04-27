МАРТ объяснил высокие цены на томаты в магазинах

В белорусских супермаркетах и на рынках цена на томаты в апреле 2025 колеблется от 4,5 рублей до 70 рублей за килограмм, сообщает агентство «Минск-Новости».
«Стоимость конкретного вида томатов на прилавке в первую очередь зависит от контрактной цены, если мы говорим про импортные томаты, или отпускной цены производителя, если речь идет об отечественных овощах», — прокомментировали в Министерстве по антимонопольному регулированию и торговле Беларуси.
В МАРТ отметили, что розничная цена на помидоры складывается в соответствии с нормами постановления Совмина № 713. Максимальная надбавка на импортные томаты составляет 15%. Предельная торговая надбавка с учетом оптовой надбавки на томаты, производимые в Беларуси, −30%.