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МАРТ объяснил высокие цены на томаты в магазинах

МАРТ сказал, от чего зависят цены на помидоры в белорусских магазинах.

Источник: Комсомольская правда

В белорусских супермаркетах и на рынках цена на томаты в апреле 2025 колеблется от 4,5 рублей до 70 рублей за килограмм, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Стоимость конкретного вида томатов на прилавке в первую очередь зависит от контрактной цены, если мы говорим про импортные томаты, или отпускной цены производителя, если речь идет об отечественных овощах», — прокомментировали в Министерстве по антимонопольному регулированию и торговле Беларуси.

В МАРТ отметили, что розничная цена на помидоры складывается в соответствии с нормами постановления Совмина № 713. Максимальная надбавка на импортные томаты составляет 15%. Предельная торговая надбавка с учетом оптовой надбавки на томаты, производимые в Беларуси, −30%.