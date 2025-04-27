В первом квартале алкоголем отравились больше всего людей в Уфе

В Башкирии в первом квартале зарегистрировано снижение числа отравлений алкоголем. По числу отравлений в лидерах осталась Уфа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.
В ведомстве отметили, что коэффициент отравления составил 6,4 случая на каждые сто тысяч человек, по сравнению с 6,7 случаев на сто тысяч человек в аналогичном периоде 2024 года.
В Уфе отравились 112 человек, в Белорецке — 23, в Стерлитамаке — 22, в Октябрьском — 11. Среди районов хуже всего в Белорецком — 10, в Уфимском — 6.
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